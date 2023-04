Ecco Pecci Books La primavera è delle donne

La primavera di Pecci Books propone quattro incontri, tutti al femminile. Quattro appuntamenti in esclusiva tutti di giovedì alle 18.30, quattro novità editoriali – tutte datate 2023 - appena arrivate in libreria, quattro autrici tra narrazione e ricerca. Si comincia il 13 aprile con Valeria Parrella che presenterà Il Segreto del Talento (Marsilio) in dialogo con la giornalista Laura Montanari. Non è un romanzo, né una raccolta di racconti ma una Commedia per Musica, come recita il sottotitolo, cioè il testo teatrale di uno scoppiettante atto unico che ha debuttato al teatro San Ferdinando di Napoli a gennaio. Il 20 aprile Chiara Galeazzi presenterà Poverina (Blackie Edizioni) in dialogo con il videomaker e stand-up comedian Matteo Picardi. Una tranquilla domenica pomeriggio, Galeazzi inizia a sentire qualcosa di strano alla parte sinistra del corpo. Sarà il solito attacco di ansia? Invece è un’emorragia cerebrale. A 36 anni? Questo libro è il racconto di quello che è successo dopo. Chiara Galeazzi è autrice e speaker radiofonica, dal 2021 lavora a Radio Deejay. Terzo appuntamento, l’11 maggio con Agnese Pini e Un autunno d’agosto (Chiarelettere). Toscana, agosto 1944, in un piccolo paese lungo la Linea gotica, San Terenzo Monti, si consuma una delle stragi più efferate della seconda guerra mondiale.

Agnese Pini, nella sua prima opera letteraria, racconta una storia intima, avvincente e drammatica, poiché una parte della sua famiglia è stata vittima di quella strage. Ma è anche un viaggio nel nostro presente, tra nuove guerre ad un passo dall’Italia e l’ombra del fascismo con cui il nostro Paese non ha mai davvero fatto i conti. Agnese Pini è la prima donna a dirigere La Nazione ed anche la più giovane (dal 1º agosto 2019, a 34 anni); oggi dirige anche Il Giorno, Il Resto del Carlino e Qn, quattro testate che superano le 552mila copie di tiratura. Ultimo incontro, il 15 giugno, sarà con Maya de Leo che presenterà Queer Storia culturale della comunità LGBT+ (Einaudi) in dialogo con Elena Magini. Maya De Leo è docente di Storia dell’omosessualità all’università di Torino. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.