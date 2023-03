"Ecco le criticità del servizio"

Sono oltre due anni che il Centro diritti del malato di Prato segnala le criticità del pronto soccorso pediatrico, "ma gli interventi per cambiare qualcosa non ci sono ancora stati", dice il presidente Fabio Baldi. Sono diversi i punti di criticità evidenziati a partire dal fatto che "non esiste camera calda per l’accoglienza delle ambulanze con bambini sofferenti a bordo. Ciò significa che vengono movimentati a cielo aperto, con qualsiasi condizione meteo", sottolinea. Un altro problema è dettato "dalla barriera architettonica che i barellieri debbono superare per arrivare all’ingresso". Da non sottovalutare per Baldi che "il piazzale antistante è ancora scarsamente illuminato: sarebbero necessari punti luce governati da un crepuscolare" e che "non ci sono indicazioni adeguate per il servizio. Molti genitori vanno al pronto soccorso centrale e da lì a piedi raggiungono quello pediatrico".