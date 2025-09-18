Ecco la strategia del Pd: "Il campo largo è un compromesso necessario, utile e faticoso"

Attacca il governo Meloni ("Alla guida c’è una destra feroce"), critica le deputate pratesi di Forza Italia e Fratelli d’Italia Erica Mazzetti e Chiara La Porta ("Sono in parlamento solo per pigiare il tasto alle votazioni secondo quanto viene detto di fare da Tajani e da Donzelli"), difende a spada tratta la nouvelle vague della guida dem del partito sia al Nazareno che in Toscana che a Prato, crede fermamente nella tenuta e riuscita del campo largo sia nazionale che regionale.

Marco Furfaro, deputato del Pd e membro della segreteria nazionale dem, a pieni giri ha inaugurato martedì sera la Festa dell’Unità provinciale al circolo di Vergaio. In una vivace intevista con il caporedattore de La Nazione Luigi Caroppo, l’esponente dem, vicinissimo alla segretaria Elly Schlein e costantemente presente sul territorio pratese (orfano di un rappresentante alla Camera) ha rilanciato il partito alle prese con il post convalescenza estiva da terremoto politico e amministrativo. "Il segretario Marco Biagioni si è caricato sulle spalle una situazione assolutamente inaspettata che si è venuta a creare - ha detto Furfaro - ha guidato il partito in un periodo tremendo con la necessaria riflessione e iniziativa. Adesso siamo dentro la campagna elettorale per le Regionali avendo proposto su Prato candidati rappresentativi di tutto il partito: lavoriamo uniti per vincere".

La vittoria e l’unitarietà sono i fari che accendono la stagione dem. Un po’ come scrisse in un cartello il segretario toscano Emiliano Fossi ("Basta perdere", mostrato nel 2023) anche Furfaro punta al ribaltone cosciente che l’alleanza da Italia Viva alla Sinistra passando per i Cinque Stelle è un esercizio difficile, non di aritmetica, ma di politica. "E’ la fatica del compromesso - dice - perché il nuovo gruppo dirigente è cosciente al tempo stesso della necessità e della difficoltà, ma testardamente andiamo avanti in questo progetto, l’unico che ci può far vincere contro questo governo che nega i diritti e non fa crescere il Paese".

Furfaro incalzato dalle domande è tornato anche sulla visita del ministro Piantedosi a Ferragosto ribadendo che confermerebbe la sua assenza come aveva annunciato "perché si trattava di una passerella come è stato dimostrato". Lo sgarbo, secondo lui, "è stato nei confronti degli esponenti del centrosinistra che non sono stati invitati mentre c’è stata la sfilata di quelli di centrodestra come avvenuto anche in precedenza per i caso di Vicofaro".

Furfaro ha ammesso la necessità di un cambio di rotta del suo partito per i temi legalità e sicurezza ("anche se per sicurezza dobbiamo pensare a tutti gli aspetti del benessere della persona") rispetto al passato ed ha fatto mea culpa sulla mancanza di un deputato pratese eletto nella circoscrizione: "Non avverrà più come alle Politiche del 2022". Ha applaudito alla manovra anti massoneria del Pd pratese: "Iniziativa sostenuta dalla nostra segretaria e dal candidato governatore". E resta in attesa dei risultati che le deputate del centrodestra annunciano per Prato "di cui non c’è traccia".