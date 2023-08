Ecco la sagra della bistecca Quattro giorni tutti da gustare sulla terrazza dell’ex canonica

Fine agosto con la sagra della bistecca a Montemurlo. E’ il tradizionale appuntamento promosso dall’associazione "Il borgo della Rocca" e dal gruppo degli Alpini di Montemurlo, con il patrocinio del Comune, giunto alla quinta edizione. La sagra si svolgerà dal 25 al 28 agosto sulla terrazza panoramica della ex canonica nel borgo della Rocca. Durante la manifestazione i volontari delle associazioni prepareranno e serviranno, insieme a "sua maestà" la bistecca, anche altri piatti tipici del territorio: ogni sera uno diverso. Venerdì si parte con un ricco menù che prevede cacciucco, sabato sarà la volta del gran fritto (pollo, coniglio e verdure), dei maccheroni all’anatra e delle polpette di sedano, domenica la specialità proposta sarà la polenta ai funghi, mentre lunedì si potrà gustare il "peposo di Rocca" accompagnato dalla polenta. L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione ai numeri: 347.8627809 o 347.7083773. A concludere il programma della quinta edizione della Sagra della bistecca, sarà come da tradizione la santa messa – prevista per martedì 29 agosto alle 18 per la Festa di San Giovanni Decollato. Tutto il ricavato della manifestazione sarà destinato alla manutenzione del borgo e della pieve. La sagra può essere anche l’occasione per visitare il borgo della Rocca e la pieve di San Giovanni Decollato.