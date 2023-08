Ecco la guida per averla Senza Isee scatta l’esclusione Dove spendere il contributo

Che cos’è "Dedicata a te", la card che sta facendo litigare Comune, Inps e governo? Si tratta di una carta di pagamento elettronica concessa, in modo automatico e senza necessità di presentare domanda, a famiglie in possesso di determinati requisiti per acquisti di beni alimentari di prima necessità. La carta è nominativa, viene rilasciata dalle Poste e contiene un contributo uguale per tutti di 382,50 euro. E’ utilizzabile in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. In particolare il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e può essere speso in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari aderenti all’apposita convenzione (elenco disponibile all’indirizzo https:www.politicheagricole.it).

Restano esclusi dal contributo tutti coloro che non hanno richiesto una certificazione Isee entro il 12 maggio scorso: in questo caso non potranno accedere al sostegno in nessun modo.

Non sarà possibile avere la card nemmeno per i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza o il reddito di inclusione, nonché di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Sono inoltre esclusi i nuclei familiari nei quali almeno un componente percepisca almeno una tra Naspi, indennità sociale di disoccupazione per i collaboratori Dis-Coll, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, cassa integrazione guadagni (Cig) o qualsiasi altra forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria data dallo Stato.

re.po.