Ecco il musical dei record. E aiuterà i progetti Caritas

Un classico del musical religioso torna a Poggio a Caiano con uno scopo benefico. E’ "Forza venite gente" che sarà andrà in scena venerdì 27 ottobre (alle 21) al teatro Ambra, nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario dell’approvazione della regola di San Francesco D’Assisi. Le Suore Minime del Sacro Cuore appartengono all’ordine francescano e hanno deciso così di accogliere questo lavoro della compagnia "Lunalà" di Prato. I Lunalà hanno ripreso un musical religioso che è diventato un cult: fu scritto nel 1981 da Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo, con musiche di Michele Paulicelli, Giancarlo De Matteis e Giampaolo Belardinelli ed è completamente incentrato sulla vita di San Francesco d’Assisi. Intorno a lui ruotano vari personaggi: da Chiara a Pietro di Bernardone, poi gli incontri con l’angelo biondo, il lupo, sorella morte. Ci sono poi la partecipazione alla quinta crociata dove il frate intendeva predicare la buona novella ai saraceni, la realizzazione del primo presepe e la rilettura del "Laudato sii", il cantico delle creature, la preghiera più significativa del santo. In oltre quarant’anni il musical è andato in scena in tanti teatri italiani e all’estero ed è stato tradotto in otto lingue. Il quotidiano "Avvenire" ha calcolato che dal 1981 ad oggi per "Forza venite gente" ci sono state ben 3500 repliche e 2 milioni e 500mila spettatori. E così anche a Poggio si potrà assistere alle 23 scene fra narrazione e musica sulla storia di San Francesco e dei personaggi che ruotano intorno a lui. L’ingresso è a offerta libera, il ricavato andrà alla Caritas e ai progetti di corridoi umanitari. "La nostra compagnia – spiegano i Lunalà – con il musical ’Forza venite gente’ ha già visto ben quattro date sold out a Prato e ora per la prima volta saremo a Poggio". Agli attori e i cantanti di Lunalà il musical richiede una prova importante. Alle loro spalle ci sono anche le famiglie, come le mamme che hanno realizzato i costumi, altri che aiutano con la luce e la musica. La voglia di stare insieme e la passione per la musica hanno fatto sì che si creasse un bel gioco di squadra. Per la prenotazione dei posti è necessario chiamare i numeri: 349.2134866 (Paola) e 335.6399490 (Saveria).

M. Serena Quercioli