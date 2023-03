Ecco il giorno delle donne fra incontri, film e spettacoli Il cartellone delle iniziative

Festa della donna, ecco le principali iniziative di oggi in città e provincia. Si parte alle 9.30 nella sala conferenze di Palazzo Pretorio con il convegno "Donne: diritti, autodeterminazione e tutela" a cura del Centro antiviolenza La Nara Cooperativa Alice. Di femminicidio e violenza sulle donne si parlerà anche nel pomeriggio alle 16 al circolo Costa azzurra a La Macine, con il criminologo Antonio Calabrese, Donatella Pugi e Loredana Dragoni del Centro La Nara; al termine "Lucilla", uno spettacolo di Angolo Teatro. Sempre alle 16 nel salone della Croce d’Oro è in programma "L(‘)otto tutti i giorni", storie di donne nel diritto, nello sport e nell’arte a cura dell’associazione S1GN3D. Nella Sala Fattori della Cgil in piazza Mercatale alle 18 ci sarà la proiezione di "We want sex equality" (vogliamo parità tra i sessi), il film che racconta la lotta delle operaie Ford inglesi, che nel 1958 pose le basi per la legge sulla parità dei diritti e di salario tra uomo e donna; al termine ci saranno un dibattito e un’apericena. Da ricordare infine che oggi (e anche sabato 11 marzo) alle 17 a Palazzo Pretorio è in programma una a visita guidata gratuita per le donne a dal titolo "Intrecci: storie di donne tra gli amici pittori di Cesare Guasti", all’interno della mostra dedicata al letterato pratese in occasione del bicentenario della nascita.

A Montemurlo da segnalare l’appuntamento alle 21.15 è in Sala Banti con "Svergognata" di Antonella Questa, uno spettacolo che porta a galla le trappole in cui spesso inconsapevolmente cadiamo, ovvero il bisogno di approvazione, la schiavitù dell’immagine e della desiderabilità sociale che ci distraggono da ciò che realmente desideriamo e da ciò che siamo; biglietti da 10 euro, per prenotare 350 0989104 (anche messaggi whatsapp) dalle dalle 13 alle 15 e dalle 9 alle 20. Al Museo archeologico di Artimino alle 19 ci sarà la visita guidata "Le donne del mondo etrusco", l’iniziativa, che per le residenti a Carmignano è gratuita, si concluderà con un brindisi offerto dal museo. A Poggio a Caiano per tutto il mese di marzo al Museo Soffici ingresso gratuito per tutte le donne venerdì, sabato, domenica e festivi; il 12 marzo alle 17 alle Scuderie Medicee ci sarà il concerto "Lady in swing" di Osmann Gold, con ingresso gratuito. A Cantagallo oggi sui canali istituzionali del comune sarà diffuso il video "Dovremmo essere tutti femministi", un estratto del saggio della scrittrice e attivista Chimamanda Ngozi Adichie. A Vaiano sempre oggi alle 17 alla Biblioteca Basaglia ci saranno la lettura e il laboratorio "Possiamo fare tutto! Non solo mimose ma anche storie per bambine e bambini"; alle 21 al circolo Rossi lo spettacolo "Gaia" di Stefano Luci.

Domani all’auditorium della Camera di commercio con inizio alle 17 è in programma cerimonia del Premio Margherita Bandini, giunto alla sua nona edizione, a cura dei comitati femminili di Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna: il riconoscimento nel nome di Margherita, moglie di Datini e fra le prime "donne manager" della storia, sarà consegnati a quattro imprenditrici, appartenenti a vari settori del commercio e dell’artigianato, quali esempi di capacità tutta femminile di coniugare impresa, lavoro e famiglia. Infine, da ricordare che fino a sabato in Palazzo Buonamici si potrà visitare la mostra "Le donne costituenti", a cura di Toponomastica femminile.