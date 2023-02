Ecco il comico Ciccio Toccafondi Porta in scena la meglio pratesità

Un monologo tragicomico in 3 atti: vita morte e miracoli di un Bacchino pratese. Lo porterà in scena il comico Francesco ’Ciccio’ Toccafondi sabato 25 febbraio alle 21 e domenica 26 febbraio alle 16,30 al teatro della Gualchiera di Montemulo, in via del Carbonizzo 11.

Lo spettacolo, dal titolo ’A sapecci icci’ è ambientato nella Prato del futuro, anno 2160, quando nel giorno del suo 500esimo compleanno, il celebre ’Bacchino’ della fontana di piazza del Comune a Prato vede esaudirsi il suo desiderio di diventare umano per poter fare un giro per la città; ma attenzione, avrà soltanto un’ora di tempo per vedere ciò che conosce solo per sentito dire e raccontarsi nella sua città. Riuscirà a tornare al suo posto entro lo scadere della mezzanotte?. Un viaggio nel tempo fra le biribaole d’un presente, passato e futuro d’una Prato che non conosce età. Lo spettacolo, di e con Ciccio Toccafondi, per la regia di Andrea Sabini con le musiche di Giovanni Favuzza, avrà la video partecipazione amichevole di Blebla, Jerry Potenza e Tony Reale. l videoclip di ’Sono di Prato’, la canzone che fa da sfondo allo spettacolo e che è uscita su youtube, social network e prossimamente su tutti gli store digitali.

Per informazioni e prenotazioni Pro loco Montemurlo telefono 0574.558584.