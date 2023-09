Ecco il centro per l’ippoterapia. Tavola ha la sua nuova oasi

"Montare il cavallo è un’arte e grazie all’arte sono riuscito a realizzare e donare questo centro alla città e alle persone che ne hanno bisogno". Il grande sogno di Fabrizio Moretti si è avverato: il gallerista e antiquario pratese, proiettato sulla scena internazionale del grande collezionismo, non ha nascosto l’emozione all’inaugurazione del Centro di riabilitazione equestre davanti a 200 persone.

"Inclusività è la parola chiave – ha sottolineato Moretti – spero che questo centro regali un po’ di felicità ai ragazzi e ai bambini che lo frequentano e costituisca una vera opportunità per le persone disabili. L’ippica è uno sport magico, i cavalli sanno esprimere sempre fiducia e aiutare le persone in difficoltà". C’è stato poi un ringraziamento bipartisan per Matteo Biffoni e Roberto Cenni, i sindaci che hanno accompagnato la realizzazione del progetto. Tanti pratesi e moltissimi ospiti arrivati da tutta Italia, da Londra e da Parigi. Tra tutti Paolo Fresco, l’ex presidente della Fiat che oggi guida a Firenze il Fresco Parkinson Institute, l’amico di sempre Piero Chiambretti, la direttrice della Galleria dell’Accademia Cecilie Hollberg. Da Londra sono arrivati anche i rappresentanti di Sotheby’s e Christies’s, mentre da Monte Carlo è giunta la presidente di Monaco Disease Power, associazione che si occupa di disabilità con cui la Fondazione Moretti collabora. ll sindaco Matteo Biffoni ha ringraziato Moretti, "cittadino modello, per la sua generosa testardaggine, per la sua meravigliosa idea di dare una mano a chi aveva bisogno di una mano in più". Dario Nardella ha sottolineato "il genio e la passione di Moretti che anche in questo caso gli ha consentito di realizzare qualcosa di bello". Il presidente Giani ha messo in evidenza "che il centro nasce da sensibilità, generosità e competenze straordinarie, senza il ricorso a contributi pubblici".