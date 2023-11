Ecco i mercati del fine settimana

Ecco la lista dei mercatini di questo fine settimana. Questa mattina come di consueto dalle 8 alle 13 in piazza del Mercato nuovo, edizione settimanale del mercato agricolo e del piccolo artigianato alimentare Terra di Prato per acquistare direttamente dai produttori verdura e frutta di stagione, pane, miele, marmellate, formaggi di varie tipologie, carni e salumi, tutti provenienti dal territorio pratese e dalla regione, all’insegna di un consumo consapevole, nel rispetto della sostenibilità ambientale e delle produzioni autoctone.

Sia oggi che domani, dalle 9 alle 18.30 circa in piazza San Francesco, è in programma Collezionare in piazza, una mostra mercato di piccolo antiquariato, collezionismo, curiosità, libri, vintage e oggettistica del passato, in cui magari trovare ispirazione per qualche regalo di Natale.

Infine domani in via dei Gobbi, dalla mattina, il Consorzio Il Mercato Anva Confesercenti organizza una manifestazione ricreativa che vedrà la partecipazione di 41 banchi di cui cinque alimentari. Un’occasione per fare shopping all’aria aperta scegliendo fra numerosi articoli di abbigliamento, pelletteria, accessori per la casa, per la persona e alimenti.