Ecco i film sotto le stelle al Castello Si parte dai Peggiori giorni e Barbie

Tempo di novità al Castello dell’Imperatore: ecco la consueta guida ai film che vedremo questa settimana. Stasera alle 21.30 ecco un nuovo film italiano che inaugura la stagione cinematografica 20232024: è "I peggiori giorni", sequel del successo dello scorso anno "I migliori giorni". In entrambe le pellicole si ride (amaro), si scherza e si ironizza sui nostri pregi e difetti nei giorni di festa. I due registi, Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, puntano la macchina da presa sul primo maggio, su Ferragosto, su Halloween e di nuovo sul giorno di Natale che non manca mai di regalare ottimi spunti per le commedie al vetriolo. Il cast impiegato nel nuovo film è davvero importante, riuscendo a mettere insieme attori diversi per generazione e formazione. Oltre ai due registi anche attori, ritroviamo con piacere Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Neri Marcorè, Ricky Memphis, Rocco Papaleo. Domani sera, sempre alle 21.30, sul grande schermo il successo del momento, anzi uno dei più grandi incassi degli ultimi anni, destinato a battere record di altri super kolossal. Ecco "Barbie" nella rilettura di Greta Gerwig giovane regista americana che si era già fatta conoscere con "Lady Bird". Barbie ha il volto e il talento della bellissima Margot Robbie, già data come una delle probabili vincitrici del prossimo premio Oscar.

Lunedì 21 agosto uno dei film più belli ed intensi della stagione: "As bestas", grande successo spagnolo con un bravissimo attore francese che domina buona parte della pellicola, Denis Menochet. Martedì 22 sarà la volta di "Daliland", ovvero un discreto biopic sul genio Salvador Dalì. Il suo talento che andava di pari passo alle sue stranezze, tutte tenute sotto controllo dalla moglie Gala, qui interpretata dalla bravissima Barbara Sukova. Non meno bravo Ben Kinsley nel difficile ruolo del pittore spagnolo. E non poteva mancare la figura di Amanda Lear che di Dalì fu modella e musa ispiratrice. La Lear è interpretata dall’attrice bosniaca Andreja Pejic (a dire il vero poco somigliante).

Federico Berti