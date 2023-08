Ecco i film sotto le stelle al Castello E finalmente l’omaggio a Nuti

Ecco i film dei prossimi sette giorni al Castello. Stasera alle 21.30 in programma il super kolossal "Mission impossibile – Dead ReckoningParte prima" con Tom Criuse, settimo capitolo della serie nata nel 1995 per la regia di Brian De Palma, che a sua volta prendeva ispirazione da una serie tv popolarissima negli Stati Uniti. Due ore e quarantatre per raccontare ancora una volta le gesta dell’agente segreto Ethan Hunt. Domani per la terza volta nell’arena estiva made in Prato torna "Le otto montagne" dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, premio Strega nel 2017. Fa strano sapere che, pur essendo stato un grande successo editoriale tutto italiano, l’idea di farci un film sia venuta ad una coppia di cineasti belga, Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, che per fortuna si sono affidati ad attori nostrani per interpretare i personaggi protagonisti: Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Filippo Timi. Premo della giuria al Festival di Cannes 2022. Lunedì 14 agosto "Non così vicino" con la super star Tom Hanks (un po’ appannata in questi ultimi tempi). Un uomo brontolone e scontroso che se la dovrà vedere con i vicini di casa. A Ferragosto finalmente l’omaggio a Francesco Nuti per iniziativa del Comune a ingresso libero. Torna sul grande schermo del Castello uno dei film più amati dal pubblico tra quelli diretti da Cecco di Narnali: "Tutta colpa del paradiso", favola tenera e moderna di un padre alla ricerca del figlio piccolo, affidato ad altri.

La coppia Francesco Nuti - Ornella Muti sbancò al botteghino nel Natale del 1985 e segnò la prima collaborazione (assai redditizia) tra il regista pratese e un giovane Giovanni Veronesi. Un rapporto professionale che si sarebbe interrotto soltanto nel 1994 dopo lo sfortunato "Occhiopinocchio". Dopo Ferragosto si comincia a guardare alla prossima stagione cinematografica con alcune anteprime. Mercoledì 16 eccone una che arriva dalla Francia, "Il sapore della felicità" con Gerard Depardieu, grande attore assai discontinuo che deve molto ad alcuni registi italiani, almeno due che lo lanciarono negli anni settanta, Marco Ferreri con "L’ultima donna" e Bernardo Bertolucci con "Novecento".

Federico Berti