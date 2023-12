Ecco i film delle feste. Per tutti i gusti

Tanti film da vedere nelle sale pratesi durante il ponte di Natale. Il Cinema Eden oggi, domani e a Santo Stefano propone Wish alle 16 e alle 18. Wonka (foto) alle 18.15 e domani e martedì anche 18.15 e 21; Ferrari oggi alle 16 e alle 18.30, domani e martedì anche alle 16-18.30-21; Santocielo oggi alle 16, domani e martedì 16-21. Al Terminale oggi Foglie al vento 16.20–18 e 19.40; domani Un colpo di fortuna alle 16 e Foglie al vento 18-19-40 e 21.15; a Santo Stefano Un colpo di fortuna alle 19.20 e Foglie al vento 16-17.40 e 21.15. Il cinema Pecci oggi sarà chiuso, ma sarà aperto a Natale e a Santo Stefano. Domani alle 18 e alle 21.45 Tutti a parte mio marito, la commedia francese di Caroline Vignal con Laure Calamy; alle 19.50 Il male non esiste di Ryûsuke Hamaguchi, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia 2023. A Santo Stefano La chimera di Alice Rohrwacher alle 15.30; Tutti a parte mio marito 17.50 e 19.40 versione originale; Il male non esiste alle 21.30, versione originale. A Il Garibaldi tre titoli da segnalare: Il faraone, il selvaggio e la principessa di Michel Ocelot, film per le famiglie, oggi alle 16.30, domani alle 17.15 e martedì alle 16.15; C’è ancora domani di Paola Cortellesi domani alle 19 e 21.15, martedì alle 18; Anatomia di una caduta di Justine Triet, Palma d’oro al Festival di Cannes, martedì alle 20.30