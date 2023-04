Ecco i Concerti di primavera Il Trio Gustav al Cicognini Una serata nel segno di Brahms

Serata da non perdere quella di venerdì con il quarto appuntamento dei Concerti di primavera a cura della Scuola Verdi in collaborazione con la Camerata. Sul palco del Teatro D’Annunzio del Cicognini alle 21 si esibirà il Trio Gustav, formato da Francesco Comisso (violino), Dario Destefano (violoncello) e Olaf John Laneri (pianoforte). I tre musicisti (nella foto) vantano un’ampia esperienza concertistica in tutto il mondo e affermazioni in importanti concorsi internazionali. Francesco Comisso, dal 2018 violino di spalla dell’orchestra della Camerata, suona come solista con i Solisti Veneti e collabora con la Filarmonica della Scala esibendosi nei maggiori teatri del mondo. Dario Destefano ha eseguito in prima assoluta con Andrea Griminelli il Secondo concerto per flauto, violoncello e orchestra di Ennio Morricone. Olaf John Laneri dopo aver vinto il secondo premio (il primo non fu assegnato) al Concorso Busoni di Bolzano nel 1998 ha intrapreso una brillante e intensa attività concertistica, invitato anche nella Sala Grande della Philharmonie di Berlino dove ha eseguito il Secondo Concerto per pianoforte e orchestra di Brahms.

Con il concerto del Trio Gustav si completa l’esecuzione dei Trii di Brahms per violino, violoncello e pianoforte, fra le opere più perfette di tutta la musica da camera, a cui questa edizione dei Concerti di primavera ha dedicato ampio spazio. Saranno eseguiti i due Trii op. 87 e op. 101: composti nel 1882 e 1886, rappresentano il ‘terzo stile’ di Brahms, quello della maturità, dei più alti principi formali e dell’estrema concentrazione espressiva. In programma anche brani di Grieg e Pärt.

La storica rassegna della Verdi, giunta alla sua edizione numero 43, si concluderà venerdì 12 maggio con il concerto del Quartetto Amethyst, formato da Ana Aline Valentim violino, Elena Ceccato viola, Iuliia Igoshkina violoncello e Lin Wang pianoforte. In programma il Quartetto in sol minore K. 478 di Mozart, il Quartettsatz in la minore di Mahler (incompiuto) e il Quartetto per pianoforte e archi op. 47 in mi bemolle di Schumann. Ingresso ai concerti 8 euro intero, 3 euro per under 25, allievi e docenti della Verdi. Biglietti al Politeama. su Ticketone e nel circuito Boxoffice.