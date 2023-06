Ecco i centri estivi Il Comune amplia gli aiuti alle famiglie

Il Comune di Poggio a Caiano ha approvato le misure a sostegno delle famiglie, i cui figli residenti nel territorio comunale frequenteranno quest’anno i centri estivi 2023. Due le modalità individuate: la prima è la restituzione graduale in base all’Isee della cifra versata dalle famiglie al gestore del centro estivo, dopo l’avvenuta presentazione di specifica domanda al Comune. La seconda è il rimborso al gestore dei centri estivi delle spese per l’impiego di educatori di sostegno per utenti con accertata disabilità. In questo caso la richiesta di agevolazione deve essere presentata dalla famiglia e il gestore deve presentare la rendicontazione al Comune.

La giunta Palandri rispetto a quanto previsto negli anni precedenti, ha deciso di aumentare le fasce degli aventi diritto all’agevolazione. L’anno passato, infatti, potevano accedere al sostegno economico solo le famiglie con Isee inferiore a 8.504,73 euro, mentre ora questa soglia è stata alzata fino a 12.000 euro.