Ecco dove vedere la partita, rimborsi automatici

Non sarà la stessa cosa, ma i sostenitori biancazzurri (e non solo) potranno ugualmente vedere il derby contro la Pistoiese. Grazie alla disponibilità della società arancione, infatti, saranno gli addetti stampa della società biancazzurra, Stefano Chini e Massimiliano Masi, ad occuparsi della cronaca in diretta, con ripresa video, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Prato. Nessun problema per i biglietti acquistati in prevendita online, tramite il sito www.etes.it. Ai tifosi che avevano effettuato l’acquisto verrà riaccreditata la spesa effettuata direttamente sul mezzo di pagamento utilizzato nell’arco di 5 giorni lavorativi.

Tecnicamente gli acquisti sono stati annullati, causa decisione del prefetto di Pistoia di far svolgere la partita a porte chiuse, e quindi i rimborsi saranno automatici.

La stessa Pistoiese ha comunicato inoltre ai tifosi che i biglietti sono già rimborsabili nei punti vendita dove sono stati acquistati, basta presentarsi con documento di identità, Iban e prova d’acquisto.