Ecco Benedetta E il ritorno di Sam Mendes

Ritorno in grande stile per lo scandaloso regista di "Basic instinct", l’olandese Paul Verhoeven. Dopo sette anni di inattività ha diretto "Benedetta", in programmazione al Pecci (oggi ore 1621.15). E visto che lo scandalo ha sempre accompagnato la sua produzione, ecco un altro film a rischio: la fonte di ispirazione è un saggio di Judith Brown intitolato "Atti impuri: vita di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento". La monaca in questione è Benedetta Carlini, toscana di Pescia, che nel convento ebbe l’ardire di vivere una storia d’amore con una donna. Ad interpretare Benedetta, l’attrice francese Virginie Efira, di solito scelta per commedie sofisticate ed eleganti. Fa piacere ritrovare nel cast la grande Charlotte Rampling. Altra eccellente proposta al Pecci "Argentina 1985", film candidato all’Oscar nella categoria "miglior film straniero". Storia di due procuratori che cercheranno di combattere la dittatura argentina di quegli anni (oggi ore 18.30). Al Terminale continua la programmazione di "The Whale", film shock di Darren Aronofsky che ama disorientare lo spettatore. Lo ha fatto spesso con i suoi precedenti film come "The wrestler", "Il cigno nero", "Madre". Un nuovo dramma psicologico con uno straordinario Brendan Fraser come attore protagonista (oggi ore 16). Sempre in via Carbonaia "Tutto in un giorno", thriller spagnolo con Penelope Cruz (oggi ore 18.3021.15).

Due novità importanti all’Eden: "Empire of light", nuova regia del grande Sam Mendes (ore 1618.1521) e "Mixed by Erry" dal regista di "Smetto quando voglio" Sidney Sibilia, storia del più grande "pirata" della discografia che negli anni ’80 aveva creato un impero commerciale della contraffazione (ore 1618.1521). Continua la programmazione di "Non così vicino" con Tom Hanks (ore 1618.1521). Al Garibaldi Milleventi ecco il documentario di Davide Ferrario "Umberto Eco – La biblioteca del mondo" (oggi ore 16.30), "Everything everywere all at once" (ore 18), "Gli spiriti dell’isola" con Colin Farrell (ore 21).

Federico Berti