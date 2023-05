"Eccentrica" Il Pecci prepara il suo opening

Oggi è prevista la presentazione ufficiale di "Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci" - per la prima volta esposte in maniera permanente - e della prima mostra fotografica in un’istituzione italiana della fotografa Lina Pallotta "Volevo vedermi negli occhi", che saranno visitabili dal pubblico da domani. E per festeggiare la doppia inaugurazione da domani a domenica il centro per l’arte contemporanea organizza una serie di iniziative per le quali è consigliata la prenotazione sui rispettivi link Eventbrite. Ma ecco il programma nel dettaglio.

Si parte domani alle 15 con I segreti del display conferenza dei designers Formafantasma in conversazione con il direttore del Pecci Stefano Collicelli Cagol; alle 18 l’inaugurazione di Eccentrica e della mostra di Lina Pallotta; alle 20 La prima Notte Eccentrica 2023, dj set Mary Gehnyei, fra bistrot e teatro all’aperto. Sabato alle 15.30 proiezione dell’opeta video Broken Words, con Adrian Paci ospite al Pecci; dalle 16 alle 18 Animani di Mario Mariotti, laboratorio condotto da Francesca Mariotti; alle 21 proiezione del film Lobo e Cão e incontro con la regista Cláudia Varejão, moderato da Luca Barni con traduzione simultanea in italiano. Domenica alle 15.30 prima attivazione straordinaria dell’opera Senza titolo di Jannis Kounellis; alle 16 visita guidata gratuita a Eccentrica; alle 17 Last Hagoromo, visita guidata alla mostra di Massimo Bartolini con la curatrice Elena Magini; alle 18 Porpora: presentazione del libro di fotografie realizzate da Lina Pallotta (Edizioni Nero), con l’autrice in dialogo con Michele Bertolino, Alessandra Capodacqua e Porpora Marcasciano; alle 19.30 proiezione del film-documentario Le Favolose.

Infine, domani l’ingresso al Centro gratuito dalle 18, con l’opening dei nuovi allestimenti in "Ala Grande Nio", da sabato torna la tariffa di 7 euro per i biglietti interi, 5 per i ridotto. Il biglietto del cinema costa 8 euro, 6 il ridootto.