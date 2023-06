Eccentrica al via Musica live set per gustare l’arte

Prende il via la prima edizione di Estate Eccentrica, la rassegna di public program, live e dj set, per tornare a vivere gli spazi del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci come una piazza della città, aperta ai molteplici linguaggi dell’arte.

A partire da oggi e fino al 13 luglio, il Centro Pecci presenta un appuntamento bisettimanale di eventi live a ingresso gratuito, proponendosi come centro culturale interdisciplinare e spazio di comunità.

Ogni appuntamento si apre alle 18, con laboratori, live e talk per dar vita alle sale di Eccentrica, la collezione permanente del Centro Pecci.

Dalle 19, in orario aperitivo, la serata si sposta nel teatro all’aperto, con i dj-set organizzati in collaborazione con OOH-sounds e PHASE, realtà indipendenti che operano sul territorio toscano nella ricerca e promozione della cultura elettronica.

A concludere le notti di Estate Eccentrica, dalle 21 fino a mezzanotte, i dj-set con protagoniste figure di rilievo della scena culturale indipendente. All’interno della rassegna anche l’evento speciale del 6 luglio, parte del programma di Toscana Pride e organizzato in collaborazione con Arcigay Prato-Pistoia L’Asterisco.

Ecco il programma di oggi: dalle 18 alle 19 Gea Brown.S i tratta di un live set che unisce linguaggio vocale e suono. Un’esperienza immersiva tra le sale di Eccentrica. Si prosegue dalle 19 alle 21 con Pardo (Dj set) in collaborazione con OOH-sounds e PHASE.

La selezione elettronica esplora sonorità effimere, pulsazioni organiche e discontinuità ritmiche, in collaborazione con OOH_sounds e PHASE.

Infine dalle 21 alle 24 Qursarina: la proposta è di un Dj set esplosivo di acid, breakbeat ed electro, con un’energia coinvolgente della giovane dj originaria del Kazakistan.