"Eccellenze sportive" Atleti e società al top

Una parata di stelle. Le società e gli atleti protagonisti a livello nazionale e internazionale hanno ricevuto al giardino Buonamici i riconoscimenti riservati alle "Eccellenze sportive 2023". Tra i singoli ci sono Lucrezia Domina, campionessa italiana nei 200 sl e Christian Giagnoni, trionfatore nel campionato italiano di handbike crono (categoria MH4). Un riconoscimento anche al Cgfs per il lavoro svolto nella promozione dello sport giovanile e allo Special Team Prato per i prestigiosi risultati raggiunti da Alessandro Dressadore (terzo posto ai mondiali di sci Fisdir in Austria), Elisa Kerkenbusch (partecipazione ai nazionali Special Olympics di nuoto, bowling e ritmica), Giustina Borgioli (partecipazione ai nazionali Special Olympics di ritmica e bowling), Simone Cecconi (partecipazione ai nazionali Special Olympics di bowling). Premiato anche Riccardo Truschi, volontario e atleta di basket.

Molte le società a cui è stato assegnato il premio: alla Tushe Pallamano Prato, campione d’Italia Under 17 femminile, al Csl Prato Social Club per la promozione della squadra maschile in prima categoria e quella della squadra femminile in Promozione; all’Hockey Prato per la promozione della squadra maschile in A2; al Tavola Calcio per la promozione in seconda categoria e per la vittoria in Coppa Provinciale; al Tc Prato per il titolo italiano a squadre Ladies 60 femminili; al Ct Etruria per il titolo italiano a squadre over 55 maschile; al Volley Prato per l’organizzazione dei campionati italiani giovanili Under 15 e per i risultati delle squadre; al Circolo Prato 2010 per la promozione della squadra maschile in A1 e per il titolo italiano di doppio Over 55 di Alessandro e Giovanni Bisi; al Progetto Pallacanestro Prato per la promozione della squadra maschile in C Gold; all’Atletica Prato per i risultati a livello nazionale e internazionale. "Eccellenze sportive pratesi" anche alla Primavera Prato per l’organizzazione dei campionati italiani Obbligatori, all’Accademia Prato Judo per i titoli italiani in A2 maschile e femminile, al Judo Universo Sport Prato per i risultati dei Master, alla Futura Nuoto Prato per il titolo italiano ai campionati assoluti di nuoto artistico col doppio misto (Ginevra Marchetti-Gabriele Minak, riserva Greta Franzè) e all’Azzurra Pallanuoto per la promozione della squadra maschile in C.