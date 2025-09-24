Ebbe figlio dall’allievo. Scarcerata la donna dopo due anni in cella. Prova ai servizi sociali

È stata scarcerata e affidata in prova ai servizi sociali la donna pratese di 37 anni, condannata in via definitiva a sei anni e 5 mesi per aver avuto rapporti sessuali con un minorenne a cui dava ripetizioni private e da cui ebbe un figlio. La decisione è arrivata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, che ha ritenuto sussistenti le condizioni per un percorso di reinserimento sociale al di fuori del carcere dopo che una prima richiesta dei legali della donna, Mattia Alfano e Massimo Nistri, per farla uscire dal carcere fu respinta (anche dalla Cassazione). Nei giorni scorsi, finalmente, è arrivato il parere favorevole dei giudici di Sorveglianza.

La donna, di cui omettiamo il nome per tutelare il figlio minore, potrà fruire di una borsa lavoro di tre mesi presso un’associazione e sarà assunta come operatrice socio-sanitaria (oss) part-time da una cooperativa sociale per fare assistenza domiciliare ai pazienti. Il tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che adesso ci sono i presupposti per la scarcerazione della donna - finora detenuta a Sollicciano - anche rispetto a una revisione critica dei fatti che lei potrà portare avanti meglio all’esterno del carcere con l’ausilio dell’Ufficio dell’esecuzioni penali esterne (Uepe).

"La cliente ha affrontato tutti i passi ritenuti necessari dalla giustizia, che ha ossequiato in ogni particolare, mostrando acquiescenza alla sentenza - spiegano gli avvocati Alfano e Nistri che l’hanno seguita nel lungo percorso giudiziario e riabilitativo - Siamo soddisfatti per la decisione del tribunale che ha ritenuto la cliente pronta per il dovuto reinserimento nella società e soprattutto per riappropriarsi dei propri affetti personali, tra cui il figlio tanto discusso; siamo certi che una volta conclusasi la vicenda processuale, si possa passare alle dovute riflessioni sulla vicenda personale della ragazza, che è complessa, intrisa di molteplici aspetti che devono, o quantomeno dovrebbero essere, oggetto di un’analisi sociologica di più ampio respiro e interesse".

Nelle precedenti valutazioni della Sorveglianza emergeva che la condannata tendeva a sminuire le sue responsabilità e questa valutazione ha fatto respingere nel febbraio 2025 una prima richiesta di detenzione domiciliare e di affidamento in prova. Ora il tribunale ha mutato orientamento. La Corte di Cassazione confermò la condanna definitiva nell’ottobre del 2023 e la donna dovette entrare in carcere dove è rimasta per tre anni (oltre agli undici mesi passati ai domiciliari durante le indagini).

La donna è stata condannata pere atti sessuali e violenza su minore, reati che risalgono a un periodo che va dal 2017 - quando l’allievo aveva 13 anni e quando cominciò la relazione fra i due da cui poi nacque il bambino nel 2018 - fino ai primi mesi del 2019. Per questo periodo la procura aveva contestato la violenza sessuale per induzione su minore. La donna – secondo la ricostruzione della procura – indusse il ragazzo ad avere il primo rapporto sessuale quando aveva solo 13 anni mentre lo aiutava con i compiti di inglese in vista dell’esame di terza media.

Laura Natoli