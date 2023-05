EatPrato 2023, ecco i due eventi in programma quest'estate

Prato, 23 maggio 2023 - EatPrato si arricchisce di due importanti eventi in programma per l'estate in arrivo, entrambi di scena nel cuore del centro storico. Il primo in ordine cronologico sarà "Alla corte dell’imperatore", che avrà luogo all'interno del Castello dell’Imperatore nelle serate del 7, 8 e 9 giugno.

La manifestazione, organizzata da Confcommercio Pistoia e Prato, ha come obiettivo quello di promuovere percorsi di degustazione declinati secondo i sapori toscani, grazie a una serie di proposte preparate dai migliori chef e pasticceri del territorio.

Inediti cocktail a base di liquori toscani, uniti ai vini che sanno trasmettere al meglio l’essenza di questi luoghi, arricchiranno l’evento di ulteriori suggestioni. Ospiti speciali e accompagnamenti musicali finiranno di tratteggiare il perimetro di una tre giorni intensa. Per la prima serata, quella del 7 giugno (dalle 20), è previsto un evento di gala su prenotazione a favore dell’associazione ANT. L’8 e il 9 giugno l’ingresso sarà invece libero (dalle 19) per tutto il pubblico.

L'altra iniziativa, questa in calendario per il 3 e 4 luglio, è "Da chiostro a chiostro. Assapora le eccellenze di Prato", curata da Confesercenti Prato. In queste due giornate, gli chef e i maestri pasticceri presenteranno piatti della tradizione e nuove creazioni dolciarie. La rassegna, giunta alla seconda edizione, fa parte del progetto regionale Vetrina Toscana (in collaborazione con Unioncamere Toscana). Due serate per assaporare le prelibatezze enogastronomiche di chef e maestri pasticceri pratesi nei bellissimi chiostri del centro storico: quello di San Domenico, quello del Duomo e, novità di questo anno, il chiostro di Sant’Agostino.

Si potranno degustare ricette che risalgono alla storia culinaria e culturale della provincia pratese. Inoltre, dopo l’estate, tra settembre, ottobre e novembre, ci saranno nuovi appuntamenti a marchio EatPrato Walking dedicati a cibo ed escursioni: insomma, è possibile gustare i prodotti in città durante tutto l’anno.

Francesco Bocchini