E’ un’estate da tutto esaurito Anche le stelle fanno il "pienone"

Pienone in Valbisenzio. Nei borghi hanno riaperto tutte le case dei pratesi, numeri interessanti per le strutture ricettive e anche il turismo giornaliero, alla ricerca di fresco e delle specialità gastronomiche della vallata, registra un positivo movimento. Non c’è che da scegliere: Montepiano, Pian della Rasa, la riserva Acquerino Cantagallo, e poi Migliana, decine di borghi e di percorsi trekking.

Tanta gente, nei giorni scorsi, anche per l’osservazione delle notti stellate a Cavarzano e al Centro visite di Cantagallo che hanno affascinato tutti. Oggi la giornata clou con la cena e il cocomero in piazza della Badia a Vaiano, davvero tante iniziative a Montepiano (ci sono persino le mongolfiere) e la "spennata" a Gavigno.

La festa prosegue nei prossimi giorni. A Montepiano giovedì 17 agosto, nel parco di Villa Sperling, c’è la serata di liscio con Mirko Casadei (prenotazioni al 376 1770739); venerdì 18 agosto, allo Chalet del Villeggiante (alle 21), c’è il racconto delle Antiche Villeggiature, a cura della Fondazione CDSE, con le foto dei turisti del primo Novecento a Montepiano, Risubbiani e La Storaia. E poi sabato 19 agosto è in programma la colorata sfilata delle Rificolone e lo spettacolo delle fontane danzanti a Villa Sperling.

Per gli escursionisti, sabato 19 agosto, appuntamento con le Giornate Blu, promosse dal Comune di Cantagallo Si va alle Sorgenti del Bisenzio con Legambiente, un percorso classico della riserva Acquerino Cantagallo. Escursione a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it