È una Befana che va di corsa

Una Befana in movimento. Buona partecipazione, nonostante la giornata piovosa, al 32° Trofeo Rodolfo Boschi e 7° Memorial Mario Ciofi. Tante persone hanno partecipato alla tradizionale passeggiata non competitiva che si è svolta nelle campagne intorno a Santa Maria a Colonica, anche se la pioggia inclemente non ha dato tregua ai podisti. La temperatura, c’era da dire, era comunque sopra la media.

L’appuntamento piace, non c’è che dire. oò Trofeo Boschi è poi anche un’occasione per affrontare l’inizio dell’anno in movimento e in compagnia. E un modo per cominciare a smaltire, perché no, cenoni e pranzi delle feste. L’iniziativa è organizzat dall’associazione P.A. Prato Sud, mentre le fotografie (come quella che vede qui sotto) sono della Ets Regalami un sorriso.