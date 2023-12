È un coro di proteste. Autobus ‘fantasma’ e orari non rispettati: "Così è un disastro"

Trascorrono le settimane, ma non si arrestano le lamentele degli utenti per i disservizi quotidiani sul trasporto pubblico locale. Autobus costantemente in ritardo, corse cancellate: la musica, da mesi a questa parte, è sempre la solita. Nel mirino della critica dei passeggeri, a dir poco stufi di dover costantemente fare i conti con un problema dopo l’altro, c’è il gestore del tpl, Autolinee Toscane. La ‘geografia’ delle proteste? Copre tutta la provincia, da Prato alla Vallata.

"Martedì l’autobus che da zona La Pietà mi avrebbe dovuto riportare a Chiesanuova non è mai passato. Lo stesso è accaduto anche giovedì – la testimonianza di Linda Bertaccini – Per non parlare dei continui ritardi, nell’ordine dei 1530 minuti. Con il cambio del gestore, il servizio è peggiorato". D’accordo con questo parere è Bruno Lenzi. "Eccome se è peggiorato. Una delle tratte più critiche a mio avviso è quella che da Prato porta a Poggio a Caiano: quando ci vado, devo sempre mettere in conto che l’autobus non arrivi in orario, ma che faccia almeno un quarto d’ora di ritardo, se non di più".

In vallata i problemi sono ancora più importanti. "Mia mamma abita a Vaiano, la vado a trovare in bus almeno una volta alla settimana: se accade nel weekend e una corsa salta, devo aspettare due ore per quella successiva – aggiunge Daniela Galli – Da Prato alla Vallata e viceversa, capita davvero spesso che alcuni autobus non passino del tutto. E quando lo fanno, comunque non rispettano gli orari". E così, contare sul trasporto pubblico, diventa un bel rischio. Gli utenti lamentano anche l’aumento del costo dei biglietti: almeno il servizio fosse migliorato, è il cooro. "Se abiti in una zona di periferia o in provincia e devi muoverti verso il centro, la spesa è davvero eccessiva – lo sfogo di Lino Marchioni – Specie se si pensa che difficilmente si acquista un unico biglietto, ma quantomeno ne servono un paio per andata e ritorno. E l’abbonamento adesso ha un prezzo che diventa davvero pesante per le persone economicamente più in difficoltà". C’è poi chi è pronto ad accettare i nuovi prezzi, a patto però che si assista a un salto di qualità del servizio offerto da Autolinee Toscane. "Possiamo anche investire i nostri soldi in un percorso di miglioramento, ma bisogna vedere passi in avanti concreti – afferma Eleonora Ferilli - Sono tanti i miglioramenti che servirebbero al trasporto pubblico e che chiediamo a gran voce. Mi riferisco ad esempio allo stile di guida di certi autisti. Si fermano troppo lontano dai marciapiedi e in questo modo una persona di una certa età come me, quando vuole salire, rischia di farsi male, come peraltro mi è già capitato".

Problemi anche per i collegamenti con Campi Bisenzio. "C’erano cinquanta persone in attesa dell’autobus che non è passato – racconta una pendolare –. Dalle 5.30 il primo mezzo è arrivato alle 7.05. Entro a lavoro alle 6 a Campi e ovviamente sono arrivata in ritardo. I bus saltano con molto frenquenza le prime tre corse della mattina, un disagio vergognoso".

Francesco Bocchini