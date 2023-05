È tempo di pensare alle vacanze Via alle iscrizioni al centro estivo

Sono aperte le preiscrizioni al centro estivo comunale destinato a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Il centro estivo, organizzato dal Comune di Montemurlo, si svolgerà dal 3 al 28 luglio alla scuola dell’infanzia ’Leonetto Tintori’, per i più piccoli, e alla primaria ’Margherita Hack’ di via Micca a Bagnolo con orario dalle 8 alle 16.30 dal lunedì al venerdì (il modulo minimo obbligatorio di partecipazione è di due settimane consecutive). Tante le attività ludiche ed espressive proposte con giochi guidati, costruzione di giocattoli, creazione di piccole sculture in gesso, laboratori di pittura e grafica, invenzione e costruzione di storie illustrate e di libri fatti dai bambini, laboratori musicali, ma anche giochi di squadra e psicomotricità, attività di esplorazione dell’ambiente circostante alla scuola. Le -iscrizioni dovranno essere presentate utilizzando il modulo dal sito del Comune di Montemurlo fino al 22 maggio. Il costo per 4 settimane è di 270 euro. Informazioni allo 0574.558571.