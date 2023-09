È suonata la campanella. Oltre 30.000 sui banchi. Il Dagomari è con vista. Lezioni a palazzo Vestri

Primo giorno di scuola per quasi trentamila studenti. Prato si conferma una delle province con la più alta percentuale di alunni stranieri: il 28% - più di uno su quattro - con punte in alcune classi superiori al 60%. Una percentuale che si abbassa con l’avanzare dei cicli scolastici per effetto dell’abbandono dello studio, più frequente negli studenti di origine straniera.

Anche quest’anno il Comune è in prima linea nell’insegnamento della lingua italiana, primo requisito di integrazione ed apprendimento, grazie ai laboratori e ai servizi di mediazione e facilitazione gestiti dal settore Immigrazione in ogni scuola della città. Nel dettaglio il numero di iscritti alla scuola dell’infanzia è di 2634, quelli che frequenteranno la primaria 7200 e 5497 quelli che frequenteranno la secondaria di primo grado, per un totale di 15.331 studenti. Sono invece 13.386 quelli delle superiori. Il servizio di refezione partirà da lunedì per la scuola dell’infanzia comunale, mentre per tutti gli istituti scolastici sarà disponibile da lunedì 25 settembre. La grande novità del primo giorno è stata l’inaugurazione della succursale del Dagomari, nel palazzo Vestri in piazza del Duomo. A varcare la porta dell’ ex Stella d’Italia i ragazzi e i professori del triennio del corso Sistema informatico aziendale che, per raggiungere l’entrata, hanno fatto lo slalom fra i banchi del Mercato Europeo.

"Abbiamo seguito passo passo i lavori e vedere adesso gli studenti all’interno di Palazzo Vestri è stata una emozione - commenta la vicepreside del Dagomari, Cristiana Cecconi -. Una sede bella e storica che è stata molto apprezzata dai ragazzi e dalla famiglie". Proprio per inaugurare il nuovo anno, alla scuola per l’infanzia Villa Charitas erano presenti il sindaco Matteo Biffoni e l’assessora all’Istruzione Ilaria Santi: "Siamo straordinariamente orgogliosi del lavoro fatto nelle nostre scuole - affermano il sindaco -. Vogliamo infatti ringraziare tutto il corpo docenti e i dirigenti scolastici e augurare buon anno agli alunni. Qualche parola va spesa per l’accoglienza dei nidi, che è ben oltre le medie nazionali". Alla scuola Villa Charitas sono terminati i lavori del primo lotto di adeguamento sismico per 300mila euro.

Silvia Bini