E-State al Museo, torna il campus d’arte

Dal 19 al 30 giugno parte "E-STATE al Museo", il Campus estivo organizzato dalle cooperative Coopculture ed Eda Servizi, in collaborazione con il Museo di Palazzo Pretorio, dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Il Campus si svolge da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, con pranzo al sacco, ed è possibile anche solo iscriversi settimanalmente. Con il supporto dello staff e degli educatori del Museo, per i partecipanti potrà essere un’esperienza divertente e giocosa, e al tempo stesso educativa. Partendo dalla mostra temporanea L’albero degli zecchini. Moneta e mezzi di scambio alternativi: dalle origini a un futuro da comprendere, a cura di Angela Orlandi e organizzata dalla Fondazione Istituto internazionale di Storia Economica "F. Datini" in collaborazione con il Museo di Palazzo Pretorio, i partecipanti potranno compiere un affascinante viaggio attraverso la storia della moneta e dei mezzi di scambio, dall’antichità fino al futuro. E non solo: i bambini potranno scoprire le meraviglie della collezione permanente del Museo di Palazzo Pretorio, vivranno un’avventura alla scoperta dei luoghi e dei personaggi della Prato medievale, parteciperanno a visite guidate ai monumenti cittadini del centro storico, a laboratori artistici, a giochi tematici e ad attività di gruppo.