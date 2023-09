E stasera il sound internazionale degli Editors Un "riassunto" di oltre vent’anni di carriera

Da ricordare stasera gli Editors in concerto alle 21 in piazza del Duomo. Il gruppo formatosi in Inghilterra nei primi anni duemila, riproporrà il loro brani più celebri, a riassunto di oltre vent’anni di carriera. I leader fondatori della band si incontrarono giovanissimi alla Staffordshire University mentre studiavano music technology. Tom Smith, voce e chitarra e Russell Leetch, sono i due musicisti più "anziani", insieme fin dalla prima formazione chiamata Pilot. In seguito si alterneranno diversi nomi e diversi musicisti. 7 album in studio, 2 raccolte, 1 EP, 40 singoli, 37 video musicali, 1 Mixtape; con questi numeri gli Editors arriveranno a Prato domenica sera. Biglietti ancora disponibili su Ticketone e al Garibaldi Milleventi dalle ore 18.30.