E sono 80 anni. Storia di qualità

Nel 2025 la Cap compirà i suoi primi 80 anni di storia. Tanta acqua è passata sotto i ponti da quel lontano 15 marzo 1945, quando un gruppo di pratesi ha deciso di fondare una cooperativa di lavoro che potesse aiutare la città a ripartire dopo le difficoltà dell’immediato dopoguerra. La Cap negli anni è cresciuta e lo ha fatto di pari passo con la città di Prato: ha vissuto in simbiosi con la propria terra natia e con essa si è messa a disposizione degli abitanti per offrire sempre servizi di qualità con la massima attenzione verso il prossimo.

Lo spirito che guida oggi CAP non è cambiato: "E’ proprio dai valori del passato che attingiamo per guardare con fiducia al nostro futuro – spiega Federico Toscano (foto), presidente della Cooperativa – e su questi valori siamo lieti di confermare il nostro impegno a sostegno di una delle iniziative più longeve presenti sul territorio pratese: il Campionato di Giornalismo". Si tratta del quinto anno consecutivo in cui la storica cooperativa pratese aderisce all’iniziativa: "Aiutare le nuove generazioni è un tema fondante dello spirito Cap e promuovere la cultura e i sani principi di informazione riteniamo possano essere linfa vitale per i nostri ragazzi".

Il sostegno al Campionato di Giornalismo non è l’unica iniziativa che Cap ha pianificato per festeggiare i suoi primi 80 anni. Dopo aver presentato il nuovissimo catalogo Capviaggi, la Cooperativa ha un calendario fitto di appuntamenti che prenderanno vita a partire del 15 marzo, data del compleanno e dei principali eventi dedicati al proprio corpo sociale. "Abbiamo in programma un convegno di stampo nazionale sulla sicurezza e la mobilità elettrica e siamo pronti a dare il via al cantiere per ristrutturare l’ultimo lotto di Borgo Romito dove sorgeranno nuovi appartamenti di pregio e la nuova sede Cap. Questi 80 anni sono il coronamento di un lungo percorso – conclude il presidente – fatto dall’impegno e dal lavoro dei nostri soci cooperatori".