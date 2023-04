È scontro sulla viabilità tra Prestanti e Palandri

Le proposte di Riccardo Palandri, candidato del centrodestra a Poggio a Caiano, per migliorare la viabilità vengono "stoppate" sul nascere dal sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti. La proposta è di deviare i mezzi pesanti nel Macrolotto, utilizzando la zona industriale di Seano e il viale 16 aprile.

"Il candidato – interviene Prestanti – assicura ai poggesi provvedimenti ’ad attuazione immediata’ che coinvolgono il mio Comune e per tanto impossibili da promettere. Il traffico, proveniente da Carmignano, Seano e Quarrata che dovrà essere dirottato dalla rotatoria di Seano verso la tangenziale di Prato era previsto dagli accordi di programma firmati negli anni ‘90 tra i Comuni di Prato, Carmignano e Poggio. Mi sento di voler rassicurare i miei cittadini: ogni eventuale modifica alla viabilità nel nostro territorio nascerà da una concertazione fra enti che ancora è stata neppure programmata. Quindi nessuna variazione del genere riguarderà Carmignano, tanto meno nell’immediato. Credo che la lista Palandri si sia lasciata prendere la mano dalla competizione elettorale".

Palandri replica con il programma alla mano: "Abbiamo scritto che la revisione della viabilità dovrà, preliminarmente, essere affrontata con il coinvolgimento dei comuni limitrofi. Viene il dubbio che Prestanti non abbia letto il programma ma sia stato semplicemente imbeccato dal Pd poggese a sostegno di Puggelli. Noi chiediamo un tavolo di confronto fra tutti i Comuni per cercare di risolvere un problema cruciale per Poggio, il centrosinistra invece vorrebbe imporre ai poggesi il passaggio dal Poggetto di tutti i mezzi pesanti diretti verso il fiorentino".