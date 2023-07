E’ più vicina la svolta sul riuso Il decreto siccità aiuta Prato

Dopo la frenata dei mesi scorsi sembra che qualcosa si stia muovendo sul fronte del riuso dell’acqua, progetto pilota su cui Prato si era candidata al ministero della Transizione ecologica per diventare esempio virtuoso. Dopo il pressing della scorsa estate a Roma, i mesi sono trascorsi senza grandi novità nonostante l’impegno di Comune e Gida. Ora con l’approvazione del nuovo decreto siccità si apre una opportunità concreta per evitare di sprecare migliaia

di litri di acqua depurata e battere concretamente la siccità. Le novità comunque non sono attese prima della fine dell’anno: quindi semmai si tratta di una opportunità spendibile solo dalla prossima estate. Lo scorso luglio, in piena emergenza idrica,

il sindaco aveva scritto al ministero per segnalare l’esigenza di avere risposte certe che permettessero a Prato di utilizzare i 10 milioni di metri cubi annui che Gida recupera. Di questi, infatti, a oggi ne vengono reimpiegati soltanto 3,5 milioni per le lavorazioni industriali, mentre con le autorizzazioni ministeriali sarebbe possibile farlo anche per altri scopi come lavaggio strade o l’irrigazione di campi e vivai. Un tesoro che con le giuste leggi potrebbe essere determinante per l’ambiente.

"Attualmente abbiamo un potenziale di 10 milioni di metri di cubi che usiamo solo per un terzo", spiega il presidente di Gida, Alessandro Brogi. "Con le leggi giuste potremo mettere l’acqua recuperata a disposizione della zona per battere concretamente la siccità. Purtroppo di questi argomenti se ne discute soltanto quando siamo in emergenza, ma se non ci mettiamo avanti rischiamo di arrivare troppo tardi e non essere pronti quando effettivamente ci sarà bisogno". Due le richieste avanzate al ministero: la prima è di prevedere un sistema di incentivi o sgravi fiscali a favore dei soggetti che utilizzano l’acqua di riciclo per ridurre il consumo di un bene sempre più prezioso. La seconda richiesta riguarda l’individuazione di limiti e condizioni per utilizzare l’acqua di riciclo. Una richiesta avanzata da Gida alla Regione già dal 2018, per poter ottenere l’indicazione della modalità

di intervento per un’autorizzazione di utilizzo

per diversi fini delle acque di quello che è il più grande acquedotto industriale d’Europa. Sarà la volta buona?.

Silvia Bini