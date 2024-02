E ora parte la battaglia. Gianni Cenni sul palco sabato a Il Garibaldi. Il Pd ancora in attesa

Presentazione ufficiale del candidato sindaco del centrodestra sabato alle 15.30: Gianni Cenni salirà sul palco de Il Garibaldi Milleventi, da solo, per parlare della sua visione di città, dei suoi progetti, di sé. Sarà il gong d’inizio per una campagna elettorale che si annuncia lunga e difficile, vista l’incertezza del risultato. Quello di sabato sarà invece un incontro semplice e senza troppi fronzoli, con il candidato sindaco e un microfono, un po’ di musica. Una prima presentazione, appunto. Si entrerà nel vivo della "campagna" solo quando anche il Pd avrà scelto il proprio candidato e non prima di fine febbraio. Non era mai successo che fosse del centrodestra la prima mossa. Con Roberto Cenni nel 2009 la decisione arrivò a inizo di marzo, nel 2014 essendo sindaco uscente la scelta fu scontata, nel 2019 Daniele Spada fu "nominato" a fine marzo, dopo un percorso non privo di tensioni.

Stavolta è il Pd che deve trovare un punto di equilibrio fra le sue componenti, le ambizioni, le alleanze (variabili). Lo stallo alla messicana, come ormai si dice anche per sdrammatizzare. Ufficialmente si aspetta cosa succederà a Roma con l’emendamento presentato dalla Lega alla commissione affari costituzionali del Senato per estendere la possibilità di un terzo mandato anche per i sindaci dei comuni con più di 15mila abitanti. Porta la firma dei senatori Paolo Tosato, Mara Bizzotto ed Erika Stefani e chiede il mandato ter anche per i presidenti della Regione. Doveva essere discusso oggi, ma nella capitale ieri si dava quasi per scontato un rinvio alla prossima settimana, anche perché nel testo si chiede il mandato ter pure per i presidenti della Regione: una matassa da sborgliare dentro la maggioranza, un "chiarimemto politico" necessario. Difficile, sembra, che l’emendamento passi. Ma finché non sarà chiaro che si tratta di un’ipotesi impossibile il nome di Matteo Biffoni resta in campo: con la sua popolarità sarebbe probabilmente il candidato più vincente, oltre che la scelta più facile da fare. Sul podio dei papabili ormai da tempo ci sono la consigliera regionale Ilaria Bugetti, il vice sindaco Simone Faggi e il segretario provinciale Biagioni. E l’accordo su uno di loro ancora non c’è.

an. be.