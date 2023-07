E’ morto l’architetto Nio Era il "padre" del Pecci

E’ scomparso il "padre" del nuovo museo Pecci, l’architetto Maurice Nio. Il professionista olandese aveva 64 anni ed era malato da tempo. "La sua morte Maurice Nio ci tocca profondamente. Nio ha cambiato l’immagine di Prato con il progetto di ampliamento del Centro Pecci che è diventato un simbolo della nostra città": queste le parole di cordoglio del sindaco Matteo Biffoni alla notizia della morte dell’artista olandese.

"Grazie a Maurice Nio – è il ricordo di Stefano Collicelli Cagol, direttore del Centro Pecci – Prato e la Toscana hanno un’architettura contemporanea iconica e di grande impatto, che consente al patrimonio pubblico della collezione di essere a disposizione di chiunque voglia conoscere il Centro Pecci e la sua storia". Di "legame stretto" tra Prato e l’architetto Nio parla invece l’assessore alla cultura Simone Mangani: "Il suo progetto, donato da Elena Pecci, con l’ausilio ideale di Lara Vinca Masini, fu scelto dall’allora presidente del Centro Pecci, Valdemaro Beccaglia e dalla giunta del sindaco Marco Romagnoli con la consulenza dello storico dell’architettura Marco Brizzi perché rappresentava linee di pensiero emergenti nella giovane architettura dei primissimi anni 2000 e perché visivamente legava il Centro al contesto, attraverso quella antenna che ancora oggi è riconoscibilissima e svolge la funzione di cogliere le onde “sensing the waves”, appunto il titolo del progetto. Nio è sempre rimasto legato a Prato". Per l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis "a Nio la città deve l’opera di architettura che ha rilanciato a livello globale l’immagine di Prato come città della contemporaneità della Toscana. L’ampliamento del Centro Pecci è un’opera simbolica la cui antenna “recepisce” i segnali dei fermenti della contemporaneità che avvengono nel mondo e, allo stesso tempo, “rilancia” nel mondo le attività che vengono svolte all’interno. Nell’antenna sta il lascito di Maurice a Prato. Era una persona dotata di una umanità, un entusiasmo per l’architettura e per la vita fuori dal comune".