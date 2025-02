E’ morto Claudio Caponi, figura storica di Confartigianato

Prato, 19 febbraio 2025 – Lutto a Prato per la morte di Claudio Caponi, 83 anni, figura storica di Confartigianato. “Un uomo – lo ricorda l’associazione – che non solo ha segnato un pezzo di storia del mondo Confartigianato, ma che con la sua cultura e capacità critica ha offerto un contributo importante a Prato e non solo, ricoprendo svariate e importanti cariche nell’ambito culturale e sociale Confartigianato Imprese Prato ha avuto l’onore di averlo alla guida in qualità di segretario generale dal 2006 al 2008, proveniente dalla lunga esperienza di segretario generale a Confartigianato Toscana”.

“Nonostante il periodo relativamente breve alla guida dell’associazione provinciale – prosegue la nota – Caponi ha saputo dare un impulso decisivo a varie iniziative e soprattutto a un nuovo modo di interpretare, come Confartigianato Imprese Prato, la responsabilità dell’associazione come protagonista, accanto agli altri attori politici, sociali ed economici, delle scelte fondamentali per il futuro della città e del distretto”.

“E’ stato per me gratificante – disse Caponi al termine del suo mandato in Confartigianato Imprese Prato – mettere a frutto la mia precedente esperienza di ricerca economica e storica per rendere più leggibili i caratteri distintivi dell’associazione per accreditarla sempre più come soggetto sociale protagonista nel complesso dibattito sul futuro del distretto tessile pratese”.

Claudio Caponi lascia due figli e i nipoti, ai quali vanno le più sincere condoglianze da parte di tutto il mondo Confartigianato. "Ma lascia soprattutto – conclude la nota – il ricordo di una persona gentile, colta e autorevole, e un esempio che rimarrà un patrimonio prezioso per l’associazione e più in generale per la città”.

Il funerale sarà celebrato giovedì 20 febbraio nella basilica di Santa Maria delle Carceri (orario da stabilire); la salma è esposta dalla tarda mattinata di oggi alla Misericordia.