È morta Maria Muscedra, storica commessa del Mattei

È scomparsa Maria Muscedra, storica dipendente del Biscottificio Mattei. In tanti la ricordano con il sorriso dietro al bancone del negozio di via Ricasoli. Minuta di corporatura, di origine pugliese, ma pratese d’adozione, Muscedra era una certezza per i clienti fin dal suo ingresso nel biscottificio Mattei avvenuto all’inizio del 1962. "Il nonno Ernesto era morto da poco (24 dicembre 1961) e c’era bisogno di una persona che stesse al banco", ricordano i fratelli Pandolfini. "Maria non aveva ancora compiuto 18 anni, li avrebbe compiuti il 19 agosto. Il babbo Paolo ce lo raccontava sempre. Maria era di origini pugliesi e essendo da poco arrivata a Prato, non aveva una sistemazione. Nostro padre ristrutturò la piccola mansarda all’ultimo piano del palazzo di via Ricasoli, dove si trova il biscottificio, e dove Maria ha vissuto in affitto fino ad oggi. Quando si è sposata con Alberto è solo scesa nel piano di sotto in un appartamento più grande". Muscedra ha lavorato al biscottificio dal 1962 fino al 2016: 54 anni di vita insieme. Cordiale e sempre sorridente, era benvoluta da tutti. Non era solo una commessa, è stata il volto e il cuore del biscottificio per molti, moltissimi anni tanto che tutti i pratesi la ricordano con grande affetto.

"Dai nostri genitori era considerata una persona di famiglia, dei quali ha sempre sempre avuto una grandissima stima ha visto crescere tutti noi quattro fratelli. Da noi veniva chiamata affettuosamente ’Mariina’, perché era di corporatura molto minuta e anche per distinguerla da l’altra commessa che per un periodo ha lavorato da noi Maria Conti e dalla mamma del capo produzione Mariona", ricordano con affetto i fratelli Pandolfini. "Con amore ci ha accolto e insegnato tutto quello che sapeva. Grazie Maria di tutto cuore".