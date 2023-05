E l’ospedale di comunità si farà mai?

Leonardo Biagiotti

L’idea di utilizzare l’ex Creaf per accogliere piccoli gruppi di migranti non sembra brillante. Prima di tutto lì dovrebbe nascere il nuovo ospedale di comunità (o no?), inoltre via Galcianese in quel punto è una strada di passaggio, utilizzata più che altro per raggiungere la declassata o il Santo Stefano, quindi ci sarebbe il rischio di accogliere persone che hanno bisogno d’aiuto in una zona della città sicuramente vocata ad altre funzioni. Soprattutto, non si capisce perché per ospitare piccoli gruppi di persone si dovrebbe utilizzare un capannone enorme da riadattare, una soluzione che difficilmente potrebbe portare a risultati accettabili. Molto meglio pensare ad altro, preferibilmente insieme.