È la squadra della zona nord-est della città

I Draghi Verdi di San Marco rappresentano la zona Nord-Est della città e della provincia. Questi i quartieri di riferimento dei Verdi di San Marco: Filettole, Castellina, Pietà, Ponte Petrino, Pizzidimonte, La Macine, zona Interporto, La Querce, Gonfienti, il territorio dei comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo. L’antico simbolo del rione è composto da un drago verde che campeggia in campo granata. I riferimenti in città sono la chiesa di San Marco, Porta di Capo di Ponte (via Cairoli) e Porta Tiezzi (via Garibaldi). L’antico motto è "usque ad finem". Ricordiamo che per acquistare i biglietti della Palla Grossa ci si può recare sul portale online CiaoTickets, oppure fisicamente all’Oasi dei Golosi di piazza del Mercato Nuovo, o ancora alla tabaccheria del Parco Prato. La sfida fra Verdi e Rossi è praticamente già sold out da qualche giorno, ma rimangono ancora dei biglietti per l’altra semifinale fra Gialli e Azzurri.