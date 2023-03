E in tribunale è stessa identica storia "Un posto libero a Prato? No grazie"

"C’è un posto libero a Prato? No, grazie". Non è la prima volta che sentiamo dire che dopo un concorso nessuno chiede o vuole venire a lavorare a Prato. Succede ora al pronto soccorso del Santo Stefano (su 60 medici nessuno ha chiesto di prendere servizio in città), accade da anni in tribunale. Quella del palazzo di giustizia sembra una barzelletta se non fosse per le drammatiche conseguenze che si porta dietro. A causa dell’atavica mancanza di personale, il presidente del tribunale Francesco Gratteri (foto) è arrivato a inizio anno alla sofferta decisione di chiudere l’ufficio decreti ingiuntivi del giudice di pace fino al 31 dicembre. Perché? Semplice: non c’è nessuno da mandare. La situazione grottesca sembrava essersi smossa dopo la visita del capo di gabinetto del Ministero della Giustizia , Alberto Rizzo, arrivato a Prato a inizio marzo. Il dirigente del Ministero aveva promesso l’invio di sette unità assunte con l’ultimo concorso per coprire, anche se a mala pena, le carenze di organico del tribunale. Ebbene, la montagna ha partorito il topolino, come hanno detto dal sindacato della Cgil: dei sette promessi ne sono arrivati solo tre di cui uno è stato assegnato alla Procura. Numeri talmente miseri che non risolvono la situazione: la scopertura di organico in tribunale sfiora il 50% e al giudice di pace supera il 70%. E la giustificazione dei neoassunti è sempre la stessa: "A Prato? No grazie".

"Continua a perdurare il circolo vizioso in base al quale gli uffici giudiziari pratesi sono considerati sedi più che disagiate per il personale amministrativo – spiegano dalla Funzione pubblica della Cgil –. Questo comporta che i nostri uffici siano sempre l’ultima delle scelte per i vincitori di concorso che intendono trasferirsi in Toscana i quali, ovviamente, preferiscono indicare sedi dove i carichi di lavoro sono più ragionevoli. Chi non lo farebbe?".

"È necessario – conclude la Cgil – che il nostro territorio disponga di un sistema-giustizia degno di questo nome, l’obiettivo è la risoluzione della carenza di personale amministrativo giudiziario a Prato. È necessario convincere il ministero della Giustizia ad adottare dei provvedimenti straordinari ad hoc. E per farlo l’unica via è politica".