E in Lazzerini si parla di scienza Con la malinconia del mammut

Continuano in biblioteca Lazzerini gli appuntamenti a ingresso libero dedicati alla scienza e alla letteratura scientifica, organizzati in collaborazione con l’associazione Caffè Scienza e moderati dalla biologa Martina Ruffo. Sabato alle 17 si terrà l’incontro dal titolo "Non è per sempre? Estinzione e de-estinzione" con Massimo Sandal (nella foto), scrittore e giornalista scientifico, Phd in biofisica sperimentale e biologia computazionale, collaboratore di varie testate tra le quali Le Scienze e Wired. Autore del libro "La malinconia del mammut. Specie estinte e come riportarle in vita" (il Saggiatore), Massimo Sandal racconta la grande storia delle estinzioni, da quella del Permiano fino alla "sesta", che ci coinvolgerà; ciò che significa per noi e per il nostro rapporto con la natura, e i modi in cui stiamo provando a riportare in vita specie scomparse da anni o addirittura secoli. Racconta di terre scomparse, oceani di fuoco e meteoriti precipitati dal cosmo, ere abitate da microscopici organismi, piante spaventose e animali straordinari come il dodo, il tilacino, la tigre dai denti a sciabola, i dinosauri. Come in un gigantesco museo di scienze naturali in cui tutto d’improvviso torna in vita, assistiamo alla resurrezione di uno stambecco dei Pirenei scomparso cento anni fa attraverso campioni di cellule conservate in azoto liquido, alla "costruzione" di un antico uro per mezzo di incroci tra specie simili a quella estinta, all’inaugurazione di un vero e proprio Jurassic Park in Russia e ai tentativi ambiziosi, talvolta folli, di riportare in vita il nostro animale preistorico preferito: il mammut, fonte di ispirazione per scrittori e artisti, idolo dei bambini e oggetto dei desideri degli scienziati. Nell’ultima sala di questo bizzarro museo ci siamo noi, la specie dominante e invincibile; oppure soltanto la prossima a scomparire...

Per tutti gli amanti della lettura da ricordare che stasera alle giovedì 16 febbraio alle 21 torna l’appuntamento con Il Salotto del giovedì, il gruppo di lettura della Lazzerini. Insieme alla bibliotecaria Alice si parlerà di Benito Cereno di Herman Melville, una grande e tragica avventura di mare, è un racconto denso di suspence e tensione, una vicenda disperata che rivela l’aspetto buio, profondo dell’umanità. La partecipazione al gruppo a è gratuita e aperta a tutti. L’ingresso è da Via Santa Chiara.