E' impossibile scappare dal caldo a Prato: caldo in montagna

L’ondata di calore in corso ha il suo centro proprio sui nostri territori e quelli confinanti, indicativamente tra la Toscana e le Alpi occidentali. E’ in questa fetta di cielo che si stanno raggiungendo valori record anche in montagna: lo zero termico, vale a dire la quota più bassa alla quale la temperatura dell’aria raggiunge i valori di 0°C in atmosfera libera, si è posizionato sui 5200 metri di quota. Non a caso anche i ghiacciai alpini passeranno una settimana letteralmente da incubo, con temperatura sui 15 gradi anche a 3000 metri di quota. Sulle nostre montagne si raggiungeranno, in proporzione, le stesse temperature: massime di 20 gradi a 2000 metri, tra i 29 e 30 gradi a 1000 metri di quota. Verso il mare non andrà meglio: le temperature sulla costa saranno roventi, di poco inferiori a quelle dell’entroterra almeno fino a giovedì. Questa settimana, insomma, sarà impossibile scappare dal caldo, a meno di non prendere un aereo che atterri a nord del Belgio.

F.S.