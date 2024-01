E il Pecci ora punta su Sanremo

Dall’arte contemporanea alla più classica delle tradizioni, ovvero il festival di Sanremo. Pagando 15 o 30 euro. Il Centro Pecci ha lanciato la proposta di seguire la finale del Festival di Sanremo sul grande schermo del cinema del Centro Pecci, regalando agli appassionati della manifestazione, si legge nel comunicato, "un’esperienza unica e coinvolgente". Ad un prezzo però: il costo della serata, per chi volesse partecipare dalle 18 fino a notte fonda, è di 30 euro e comprende la visita alla collezione e l’aperitivo; per chi vorrà seguire solo la diretta dalle 20,30 il costo del biglietto è di 15 euro e comprende anche un voucher, utilizzabile fino a giugno 2024, per visitare le mostre e la collezione del Centro Pecci.

Dalle 18 alle 19, in particolare, sarà possibile visitare le collezioni del Centro Pecci, mentre dalle 19 alle 20,30, al Cargo Bistrot, sarà organizzato un aperitivo accompagnato da un ricco buffet. Dalle 20.30 inizierà la proiezione della serata finale del Festival di Sanremo, con uno speciale photobooth floreale, preparato per l’occasione. Dress code? Dal museo raccomandano Eleganza Eccentrica. Necessaria la prenotazione su Eventbrite. Per informazioni e prenotazioni centropecci.it/it/eventi/finale-sanremo-2024