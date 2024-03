È il momento di cambiare prospettiva

La macchina perfetta di uno dei distretti più solidi e importanti d’Europa si è ritrovata, nel giro di quattro mesi, a fare i conti con due emergenze che hanno messo a dura prova i conti e gli ingranaggi di un sistema. Prima l’alluvione, a bagnare le gambe di molte imprese, e ora due frane che vanno a isolare una fetta di territorio dove insistono moltissime aziende. Non ce n’era bisogno. Gli imprenditori lo hanno detto chiaro: con quest’ultimo disastro il sistema moda rischia di perdere 50 milioni di fatturato al giorno. Dunque? Tamponata l’emergenza bisognerà smetterla di considerare la 325 come tale. Occorre cambiare prospettiva: deve essere considerata (finalmente) un’urgenza a cui rispondere, e in fretta, con una strategia.