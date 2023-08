E gli agricoltori fanno da sentinella

Anche la Coldiretti, sia con la sezione di Prato che con la sede regionale toscana, si è impegnata nella prevenzione degli incendi garantendo la presenza degli agricoltori sentinella sul territorio. "Nelle campagne - spiega Coldiretti Toscana - non gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall’automobile e nel momento in cui si sosta verificare che la marmitta dell’auto non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi. Inoltre non abbandonare mai rifiuti o immondizie i zone boscate ed evitare dispersione nell’ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette, deodoranti, vernici) che potrebbero esplodere. Dal momento che - conclude Coldiretti - la gran parte degli incendi è opera di piromani o di criminali interessati alla distruzione dei boschi, occorre collaborare con le autorità responsabili

in modo da fermare comportamenti sospetti o dolosi".