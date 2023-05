E Forza Italia incontra i cittadini "Ascolto in vista del voto del 2024"

Primo incontro pubblico organizzato l’altra sera in Provincia da Azzurro Donna e dal coordinamento comunale di Forza Italia per iniziare a tracciare insieme ai cittadini una roadmap condivisa, in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. Sono intervenuti la deputata Erica Mazzetti e la coordinatrice regionale Azzurro Donna Rita Pieri (insieme nella foto), la coordinatrice di Azzurro Donna Prato Marianna Baldi, il coordinatore comunale di Forza Italia Francesco Cappelli. Tra i presenti anche Enrico Mencattini, presidente del Comitato Regionale Udc e i consiglieri comunali del gruppo Centrodestra Leonardo Soldi e Claudiu Stanasel. Molti interventi dal pubblico in particolare sulle tante e note criticità legate alla sanità e alla riqualificazione della città, ma anche sui temi del supporto alle imprese e dello snellimento della burocrazia. "Una serata davvero proficua con tanti spunti su cui lavoreremo convintamente – il commento dei dirigenti azzurri –. Questo è solo il primo di una serie di incontri orientati al dialogo, all’ascolto e alla condivisione di obiettivi affinché i cittadini conoscano le persone che si propongono di amministrare Prato, affinché la città entri concretamente nel futuro con nuove prospettive e sia accogliente, decorosa, sicura. Prato ha bisogno di nuove visioni – concludono –, di una diversa politica".