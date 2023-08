E’ festa con le note di OsmannGold Swingin’ jazz al giardino Buonamici

In questo agosto che a parte i film al Castello in città offre ben poco, c’è da segnalare il concerto in programma domani al Giardino Buonamici: alle 21.30 sul palco l’orchestra OsmannGold con Swingin’ jazz (ingresso libero). L’avvento del jazz ha cambiato la storia della musica del ‘900, evolvendosi in una grande varietà di stili: dal dixieland di New Orleans, allo swing delle big band degli anni ‘30 e ‘40 fino a bebop degli anni ‘50. L’orchestra OsmannGold racconterà questo grande giro musicale a tappe attraverso gli aneddoti, i passaggi di testimone e i sentimenti umani che hanno legato i suoi più grandi protagonisti. L’orchestra è composta da nove musicisti capaci di ricreare le atmosfere delle big band tradizionali con un repertorio che attraversa i grandi classici di ogni tempo e luogo a cui si uniscono composizioni originali e arrangiamenti di capolavori poco conosciuti. Sul palco Fausto Antonini (trombone), Fabrizio Cortopassi (sax tenore), Filippo Grassi (sax contralto e soprano), Stefano Prates e Marco Nesi (tromba), Luciano Fiorello (filicorno), Massimo Barsotti (pianoforte), Giulio Barsotti (contrabbasso) e Marcello Nesi (batteria). Sono professori d’orchestra, solisti classici, jazzisti e compositori che condurranno il pubblico in un viaggio musicale da non perdere. L’orchestra OsmannGold è nata nel 2015 proprio nel segno di una grande scommessa artistica: far rivivere i suoni dei grandi maestri dello swing. Col tempo il repertorio si è arricchito di nuove originali composizioni, di arrangiamenti di capolavori poco conosciuti, per poi approdare alla rielaborazione in chiave jazz di brani di diversa provenienza con incursioni nella musica sacra e da film.