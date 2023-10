È di moda il mio futuro. Lavoratori under 34, numeri in crescita: "E’ un segnale positivo"

PRATO

Eppure si muove! Finalmente si intravede un piccolo spiraglio alla paralisi della demografia dei lavoratori del settore tessile, che fino ad oggi ha mostrato un lento ed inesorabile invecchiamento senza possibilità di ricambio generazionale. Secondo gli utlimi dati Inps, elaborati dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord, nella fascia dei lavoratori più giovani, quelli fino a 34 anni, nel 2021 si evidenzia un incremento di quasi 300 unità (da 3.721 a 4.020), pari al 2% del totale. Un dato incoraggiante che fa capire di aver imboccato la strada giusta nell’investire su formazione e informazione sulle offerte lavorative del tessile-abbigliamento e del calzaturiero dei giovani a partire dalle scuole medie e superiori con il progetto ’E’ di moda il mio futuro’, promosso dalla sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord.

Così da ottobre fino a maggio 2024, ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado potranno essere coinvolti in varie attività come visite in aziende del tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero; laboratori didattici; incontri in presenza o da remoto con esperti, imprenditori, studenti e giovani lavoratori; webinar e seminari in presenza. Ci sarà un momento di orientamento dei ragazzi di seconda e terza media, che si svolgerà (data da definire) nella sede pratese di Confindustria Nord. Si sa che il tessile sta attraversando una fase congiunturale non fra le migliori, ma l’attenzione per le risorse umane rimane molto alta, fra ricambio generazionale, e necessità di nuove competenze per tecnologia, sostenibilità, marketing. L’invecchiamento dei lavoratori del tessile è dato consolidato: nel 2015 gli ultrasessantenni erano il 6% mentre nel 2021 il 9%. In aumento anche la fascia 55-59 anni (dal 12% al 17%), mentre diminuisce la fascia 35-55 anni (nel 2021 costituivano poco più della metà del totale 53%, contro il 63% del 2015). Ed eccoci alla novità dei circa 300 lavoratori in più nella fascia under 34.

"E’ troppo presto per poter parlare di inversione di tendenza, ma vogliamo interpretare questo dato come un piccolo segnale positivo – commenta il presidente della sezione Sistema moda di Ctn, Maurizio Sarti –. Ritengo che anche ‘E’ di moda il mio futuro’ stia dando un contributo significativo alla percezione che si ha dell’occupazione nel mondo della moda. Essere partiti così precocemente è stata un’idea giusta, così come l’ispirazione generale del progetto che vuole in primo luogo far conoscere e stabilire un contatto tra giovani e imprese. I giovani sono attenti anche alla qualità del lavoro, oltre che ai suoi aspetti economici. Il tessile pratese è in grado di presentarsi con buone credenziali". Per esempio "il 91% dei rapporti di lavoro sono a tempo indeterminato ed il 78% a tempo pieno; la retribuzione sfiora in media i 24.000 euro annui". Sarti ammette che dal punto di vista congiunturale si registra "dopo un buon 2022 e un inizio 2023 stabile, un rallentamento" ma "al di là di questo, anche solo le necessità di ricambio generazionale aprono opportunità importanti. Nel settore tessile le richieste maggiori riguardano addetti alla tessitura, alla filatura, alle fasi di finissaggio e tintoria, operatori nella maglieria e nella confezione, magazzinieri; ma occorre anche personale qualificato su innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, progettazione, commerciale". La difficoltà di reperimento delle figure professionali è analizzato da Unioncamere-Anpal, Sistema Informativo Excelsior: per Prato riguarda 62 casi di ricerca di personale su 100 (ottobre 2023); il dato riguarda la totalità dei settori pratesi, ma può essere ritenuto indicativo quello del tessile-abbigliamento (2.620 entrate nel settore nel trimestre ottobre-dicembre, a fronte di 800 nel commercio, 610 nei servizi di alloggio, ristorazione e turistici, 550 di servizi alla persona, 540 nelle costruzioni).

Sa.Be.