E c’è il rischio di perdere l’Eden Il titolare: "Spese troppo elevate"

"Se il cinema Eden è ancora aperto dobbiamo solo dire grazie proprietari dell’immobile che mi sono venuti incontro capendo il momento di difficoltà. Io sono in pensione, ho problemi di salute, i miei figli hanno tutt’altro impiego se la situazione non migliora l’unica soluzione è chiudere". Eros Ossani è un fiume in piena, anima del cinema Eden, baluardo del centro storico.

Il caro bollette non risparmia nessuno nemmeno le attività che hanno fatto la storia di una città. Oltre 5400 euro la fattura dell’ultimo mese per la corrente elettrica, 2500 euro l’anno di Tari, un salasso che sta mettendo in crisi i conti in rosso del cinema di Prato.

"Chiudo e così non mi faccio più il fegato amaro", insiste Ossani che dietro le sue parole non nasconde l’amarezza di sentirsi lasciato solo. Il cinema porta in centro mediamente 50.000 persone l’anno, oltre ad essere un servizio per i cittadini e un deterrente contro il degrado pronto ad avanzare nelle strade isolte senza più luci e passaggio di persone. "Chi viene all’Eden lo fa perché si sente accolto, siamo come una famiglia, mi chiedono consigli sui film, scambiamo una battuta alla fine della visione, tutto qui è un valore aggiunto infatti il problema non sono le persone, ma i conti che non tornano più. La commercialista mi dice che così non posso continuare, tutto ciò che ho fatto, l’ho fatto, a mie spese. Resisto solo perché non ho nessun dipendente. Nel 2007 ho investito un milione e 400mila euro per ristrutturare le sale, sostituire le poltrone e per cosa? - aggiunge l’imprenditore rivolgendosi al Comune.

"L’amministrazione mi ha fatto tante promesse e pochi fatti - spiega -. Mi è stato tolto anche quel piccolo aiuto che mi veniva dato ogni anno con la rassegna domenicale dedicata ai bambini. I cartoni animati gratis che permettevano a me di incassare qualcosa e davano un bel servizio ai genitori. La proposta economica che mi hanno fatto nel 2022? Era più bassa del 2020 eppure si parla di contributi minimi mica chissà quali cifre". Ossani ne fa una questione di scelte e di principio: "L’amministrazione finanzia, ad esempio, il Prato Film Festival che ha una ricaduta di appena tre giorni e lascia a piedi attività storiche sull’orlo della chiusura che hanno anche una valenza sociale", aggiunge. "Via Cairoli senza l’insegna dell’Eden accesa avrà da perdere così come tutto il centro città".

Silvia Bini