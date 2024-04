È battaglia a suon di "posteroni". I candidati tappezzano la città

Ti ammiccano dai lati della carreggiata con fare rassicurante, qualcuno è addirittura orientato quasi come a guardarsi in senso di sfida all’interno della stessa rotonda, altri ancora ribadiscono il concetto di identità territoriale. Quella 2024 sarà senza dubbio ricordata come la campagna elettorale vissuta a colpi di manifesti elettorali. Non quelli classici da affiggere negli spazi riservati dalla prefettura, bensì sui cartelloni stradali fra 6x3, 4x3 e 3x2 (sono le dimensioni tecniche delle cartellonistiche). Gigantografie molto spesso utilizzate per annunciare la propria corsa o semplicemente per lanciare uno slogan.

La novità non è chiaramente assoluta, ma quest’anno la corsa è stata forsennata, tanto che fino al 5 maggio (data in cui la legge non consente più questo tipo di pubblicità elettorale) non si trova più un cartellone libero nemmeno a pagarlo più del dovuto. Il primo a partire è stato a marzo, con largo anticipo, il candidato del centrodestra Gianni Cenni: faccia in primo piano, data delle elezioni amministrative e sito internet per leggere il programma. Da ieri c’è stato poi il cambio dell’immagine, con il lancio dello slogan ‘Prato cambia passo’ e l’inserimento dei partiti della coalizione: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, lista Silli Noi Moderati e la lista civica dello stesso Cenni. La città ne è stata tappezzata dal centrodestra, nel tentativo di fare conoscere in ogni quartiere del territorio il proprio candidato. Ma anche di sottrarre spazi di visibilità alla candidata del centrosinistra, Ilaria Bugetti, che da ieri mattina ha lanciato ufficialmente i propri cartelloni stradali (in tutto sono 22). Così a fianco di Gianni Cenni abbiamo trovato prima il candidato al consiglio comunale Claudiu Stanasel col cartellone alla rotonda della questura in cui ribadisce che ‘Io son di Prato’.

E poi quello del candidato al consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Tommaso Cocci (viale della Repubblica e declassata) con lo slogan: "Da soli è un’idea, insieme è futuro", affiancato dal simbolo del partito per cui corre. A proposito di Fratelli d’Italia, il partito ne ha affissi 14 col messaggio: "A servizio dei cittadini".

Nemmeno al centro sono rimasti a guardare. Il candidato sindaco di Targettopoli, Jonathan Targetti da settimane ha lanciato in bella mostra il proprio slogan ‘Aria Nuova’, facendosi ritrarre in foto assieme alla coordinatrice della lista Blanca Aznárez. Il candidato del Terzo Polo Mario Daneri ha invece lanciato la propria ‘Prato Merita’, inserendo nel cartellone anche i simboli dei partiti che lo sostengono: Azione, Italia Viva, LibDem e Psi. Come detto, da ieri nella sfida a colpi di cartelloni elettorali è arrivata anche Bugetti. L’idea, stampata su uno sfondo rosa arancio, è stata quella di sfruttare il manifesto per invitare i pratesi al teatro Politeama per la giornata di lancio della candidatura, fissata alle ore 17 di sabato 20 aprile. La scelta comunicativa è stata quella di mettere una firma in calce ‘Vi aspetto’, e di utilizzare la scritta ‘Sindaca di Prato’ con la parola al femminile e lasciando sotteso il concetto di candidata. Gli attuali cartelloni dei candidati andranno avanti fino al 21 aprile, poi dal giorno successivo ci sarà una nuova rotazione, che lancerà il rush finale alle rispettive candidature.

