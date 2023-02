E’ allarme furti: case assediate E i ladri aprono una cassaforte

Una raffica di tentati furti e alcuni messi a segno. Una banda – tre o quattro persone – che nel tardo pomeriggio di venerdì ha tentato di entrare in diversi appartamenti e case nella zona di San Giusto. Continua senza sosta l’emergenza per i furti in casa, come emerso anche dalle ultime classiche nazionali e dai dati riportati nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del procuratore Giuseppe Nicolosi ( 839 denunce di furto in casa nel 2022, 4.804 il numero complessivo). E la giornata di venerdì è stata "nera" per le tante segnalazioni arrivate.

In alcuni casi, i proprietari hanno trovato la casa a soqquadro chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine, in altri alcuni sono riusciti a sventare i colpi, come è stato riferito dai diretti interessati. La zona presa di mira è stata soprattutto quella intorno a San Giusto. Il colpo più grosso è stato messo a segno in un appartamento dove i ladri sono riusciti ad aprire una cassaforte dopo averla tagliata. Nel frattempo, una donna ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver visto quattro persone all’interno del suo giardino che, poi, per fortuna, sono fuggite.

Un altro paio di segnalazioni sono arrivate dalla stessa zona a pochi minuti di distanza tanto da far pensare a una banda che stava provando a entrare in un appartamento dietro l’altro.

E come sempre, l’orario del tardo pomeriggio è quello più a rischio, quando i balordi entrano in azione o quando i padroni, rientrando a casa, trovano la casa messa a soqquadro.

Non solo colpi in abitazione, anche quelli sulle auto in sosta – di minor valore ma sempre fastidiosi – continuano a moltiplicarsi in città. L’altra notte, un agente della polizia stradale, libero dal servizio, ha notato dal suo appartamento a Mezzana, un uomo che stava rovistando su un’auto in sosta. L’agente ha chiamato la sala operativa della Questura e, poco dopo, è arrivata una volante. Il ladro è scappato ma nella fuga ha gettato a terra una busta con alcuni oggetti. L’uomo è stato raggiunto dagli agenti intervenuti insieme al poliziotto libero dal servizio, ma li ha minacciati con un cacciavite. E’ stato necessario l’uso del taser per metterlo in sicurezza.

Dopo la perquisizione, eseguita anche sull’auto usata dal ladro, sono stati trovati e sequestrati una serie di oggetti atti allo scasso, due coltelli a serramanico e tutta la refurtiva, compresa la busta gettata dal ladro durante la fuga. E’ stato portato in Questura e identificato per un italiano di 64 anni, residente a Prato, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. E’ stato arrestato.

